"Mam superważną wiadomość". Morawiecki o cenach energii

Podczas spotkania z samorządowcami premier zapowiedział nowe rozwiązania. Ich celem ma być ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej dla samorządów i podmiotów wrażliwych.

– W zakresie energii elektrycznej mam superważną wiadomość dla wszystkich mieszkańców samorządów i dla wszystkich podmiotów wrażliwych – mówił Morawiecki na konferencji prasowej.

Szef rządu podkreślił, że dzisiaj zostaną zaprezentowane szczegóły zamrożenia do pewnego poziomu wzrostu. – Robimy to zarówno zmieniając mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacając do tego mechanizmu poprzez różne zakładki budżetowe, posługując się jednocześnie siłą finansów publicznych – dodał.

Zamrożenie ma przeciwdziałać wzrostom cen energii elektrycznej o 200, 300, 400 czy nawet 1000 procent, "jakie były proponowane przez firmy energetyczne". – Robimy to zarówno zmieniając mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacając do tego mechanizmu poprzez różne zakładki budżetowe, posługując się jednocześnie siłą finansów publicznych – mówił polityk.

Morawiecki o "bezprecedensowym kryzysie"

Premier podkreślił podczas konferencji, że Europa mierzy się obecnie z bezprecedensowym kryzysem. – Takiego natężenia różnego rodzaju kryzysów, ryzyk, niebezpieczeństw nie było od kilkudziesięciu lat, wielu mówi, że od wojny. (...) Przeciw całej Europie, w tym także oczywiście przeciwko Polsce, Rosja wytoczyła najcięższe armaty energetyczne; gazowe, węglowe, związane z innymi surowcami. Kryzys energetyczny wymaga od nas ogromnej, szczególnej mobilizacji społecznej — od rządu, ale także od prezydentów miast, starostów, wójtów, burmistrzów — powiedział Morawiecki.

Szef rządu dodał, że "każdy musi przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego w swojej gminie, w swoim powiecie". Zapewnił też, że rząd nie zostawi samorządów samych sobie. Dodał, że środki na inwestycje ze skarbu państwa są wysokie jak nigdy.

Jak podkreślił, niedawna nowelizacji ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego przewiduje przekazanie samorządom dodatkowych 13,7 mld zł jeszcze w 2022 r. – Dla każdej gminy, nawet najmniejszej, takiej, której z algorytmu wynika, że powinno trafić 500 tys. zł wyrównania, 800, 900 tys., nawet dla tej gminy przekazujemy co najmniej ok 2,9 mln zł, to również bezprecedensowe pieniądze – tłumaczył.

