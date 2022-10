RWE złożyło wniosek lokalizacyjny na morską farmę wiatrową na Bałtyku

Spółka przekazała informację w czwartek, 6 października 2022 roku. Na komunikat grupy powołało się ISBnews.pl.

"RWE jest w pełni zaangażowane i chce dalej przyczyniać się do transformacji energetycznej Polski, uczestnicząc w rządowym programie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie realizujemy nasz pierwszy projekt offshore na polskich wodach Morza Bałtyckiego, F.E.W. Baltic II. Dlatego miło nam poinformować, że złożyliśmy wniosek lokalizacyjny dla morskiej farmy wiatrowej o nazwie Freeboard I na obszarze koncesyjnym 53.E1. Dla tego pozwolenia lokalizacyjnego zaproponowaliśmy kompleksową koncepcję, opartą na naszym ponad 20-letnim doświadczeniu w morskiej energetyce wiatrowej. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta będzie początkiem rozwoju nowej generacji morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego" – powiedział prezes Offshore Wind, RWE Renewables Sven Utermöhlen, cytowany w oficjalnym oświadczeniu.

Koncepcja dotycząca obszaru morskiego

Spółka zapewniła, że opracowała koncepcję uszytą na miarę dla konkretnego obszaru morskiego, skupiając się między innymi na jego efektywnym współużytkowaniu.

"Sprawna realizacja nowych projektów offshore w Polsce znacząco przybliży nasz kraj do osiągnięcia tak potrzebnej dywersyfikacji źródeł energii i zwiększy udział OZE w miksie energetycznym, zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski. Bazując na naszym doświadczeniu w morskiej energetyce wiatrowej oraz ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i firmami z polskiego łańcucha dostaw, znajdujemy się w doskonałej pozycji do realizacji wielkoskalowych morskich farm wiatrowych. Nasz wniosek uwzględnia między innymi efektywne współużytkowanie terenu. Jesteśmy również gotowi do ubiegania się o kolejne pozwolenia lokalizacyjne w polskiej części Morza Bałtyckiego" – oznajmił wiceprezes Offshore Development Poland w RWE Renewables Grzegorz Chodkowski.

RWE działa aktywnie na takich rynkach jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Dania i Szwecja. Eksploatuje farmy offshore w całej Europie, w tym na wybrzeżu duńskim i niemieckim Morza Bałtyckiego.

