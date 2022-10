Zamrożenie cen energii. Senat podniósł limity zużycia

Senat wprowadził poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, podnosząc limity zużycia energii, dla których w przyszłym roku zablokowany zostanie wzrost cen.

Ponadto Senat wprowadził dodatkowy limit zużycia dla małych i średnich przedsiębiorców i dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła zasilana elektrycznie.

Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm zakładała blokadę cen energii dla gospodarstw do 2 tys. kilowatogodzin (kWh). W przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną limit miał wynosić 2,6 tys. kWh, a u rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – 3 tys. kWh.

Poprawki Senatu do ustawy o zamrożeniu cen energii

Senat natomiast usunął przepisy dot. Karty Dużej Rodziny, ale wprowadził dodatkowy limit 0,5 MWh ponad zaproponowane przez Sejm 2 MWh dla gospodarstwa na każde uczące się dziecko do 26 roku życia. Wprowadził też limit 6 MWh na gospodarstwo w przypadku, gdy źródłem ogrzewania jest pompa ciepła zasilana elektrycznie.

Senatorowie wprowadzili też blokadę cen energii w 2023 r. na poziomie z 2022 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców do 20 MWh rocznego zużycia. Poprawki dotyczą też blokady cen energii dla części wspólnych budynków wielolokalowych do 50 kWh na jeden lokal ((i dodatkowo 3,5 tys. kWh na jedną windę) oraz ogródków działkowych, altan i domów letniskowych (blokada na poziomie iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym).

Dodatek elektryczny

Ustawa zakłada także wprowadzenie dodatkowo dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła, specjalnego dodatku elektrycznego do 1,5 tys. zł. Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Projekt zakłada, że o dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie w swoim miejscu zamieszkania.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

