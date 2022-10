Rząd zwiększa Fundusz Kościelny. Rekordowa kwota

Z Funduszu Kościelnego w Polsce finansowane są między innymi składki zdrowotne oraz emerytalne dla duchownych. Niewielka część środków przeznaczana jest także na renowacje zabytkowych kościołów i obiektów sakralnych.

Dotacje dla Funduszu Kościelnego

Jak wskazują polskie media, takie jak portal Wyborcza.pl i dziennik "Rzeczpospolita", do 2012 roku rządowe dotacje dla Funduszu Kościelnego mieściły się w kwocie poniżej 100 mln złotych. Jednak od 2016 rok zaczęto w niego pompować większe kwoty. Na początku jego wysokość wzrosła do 145,3 mln złotych. Przez kolejne dwa lata było to jeszcze więcej, a mianowicie, w 2017 roku – 158,5 mln złotych, natomiast w 2018 roku – 176,3 mln złotych. Wyjątkiem był rok 2019, kiedy wartość przekazanych środków nieznacznie spadła – do 170,7 mln złotych. W 2020 roku pierwotnie budżet w ramach Funduszu Kościelnego miał wynieść 140,8 mln złotych, jak wynikało z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), ale ostatecznie Fundusz wzrósł do 181,8 mln złotych. W 2021 roku projekt ustawy budżetowej zakładał kwotę około 140 mln złotych, zaś w projekcie na 2022 rok było to już ponad 192 mln złotych.

Jak możemy przeczytać w "Rzeczpospolitej", w tym roku rząd pobije rekord i w projekcie przyszłego budżetu zapisze na Fundusz Kościelny 216 mln złotych.

Komentarze polityków lewicy i prawicy

W dobie szalejącej inflacji i drożyzny w kraju rządowe dofinansowanie Funduszu Kościelnego budzi spore kontrowersje wśród części polskiej klasy politycznej. Lewica uważa, że zapisywanie w budżecie państwa coraz większych kwot na ten cel "nie jest niczym uzasadnione".

Natomiast wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, cytowany w piątek przez portal Wyborcza.pl, stwierdził, iż "nie można zrezygnować z dotowania ważnych dla państwa instytucji, a kościoły, cmentarze i kaplice od zawsze są elementem naszej tożsamości". – Państwa polskiego nie było przez 123 lata i przetrwaliśmy dzięki wierze chrześcijańskiej i wartościom – zauważył polityk.

