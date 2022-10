PGE zleciła budowę kotłowni rozruchowej w Elektrowni Rybnik

Inwestycja umożliwi zwiększenie elastyczności pracy zakładu poprzez szybkie uruchamianie bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia – podało PGE, cytowane w piątek przez ISBnews.pl.

Polskie bezpieczeństwo energetyczne

"Bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnienie ciągłości dostaw energii to dla nas priorytet. Jest to jeszcze istotniejsze w obecnej sytuacji gospodarczej. Dlatego inwestycja w rybnickiej elektrowni jest niezmiernie ważna z punktu widzenia zapotrzebowania rynku. Zapewni ona nie tylko ciągłość produkcji energii elektrycznej, ale także elastyczność całego procesu i możliwość szybkiego dostosowania się do aktualnej sytuacji" – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej – Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) Andrzej Legeżyński, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Głównymi elementami kotłowni rozruchowej będą dwie wytwornice pary. Ich instalacja obniży tzw. minimum techniczne konieczne do rozpoczęcia pracy zakładu w momencie, gdy bloki energetyczne są wyłączone. Zapewni to zwiększenie elastyczności elektrowni i umożliwi szybkie wznowienie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ewentualnego blackoutu. Wytwornice opalane będą olejem lekkim, a w późniejszym czasie gazem ziemnym, jak poinformowano.

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC. Głównym podwykonawcą robót budowlanych będzie firma Unibep, a dostawcą dwóch kotłów – Viessmann.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości około 123 tys. kilometrów kwadratowych PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., zaś sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 roku.

