Tylko kilka firm złożyło wniosek o środki z Tarczy Nadodrzańskiej

W związku z zatruciem Odry, którego skutki były widoczne przede wszystkim w sierpniu, od 30 września przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy przewidzianej w rządowej ustawie o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Zakłada ona wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego za sierpień w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przed 31 lipca. Z pomocy mogą skorzystać płatnicy składek (firmy), prowadzący przeważającą działalność pod określonym kodem PKD (ich lista została umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 września 2022 r., DzU z 2022 r., poz. 2020). "Chodzi w szczególności o podmioty z branży gastronomicznej, turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Muszą one wykazać jednak m.in. 50-proc. spadek przychodów (w sierpniu w stosunku do jednego z dwóch wcześniejszych miesięcy albo w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego), udokumentować zgłoszenie do ZUS co najmniej jednego ubezpieczonego oraz jednego adresu prowadzenia działalności na terenie nadodrzańskiego powiatu. Okazuje się, że chętnych na razie jest niewielu" – opisuje "Rzeczpospolita".

Niewielkie zainteresowanie pomocą

Z danych ZUS, do których dotarł dziennik, wynika, że do tej pory wnioski złożyło 12 podmiotów (dla 58 ubezpieczonych). Jeśli spełnią oni warunki, to potencjalnie w pierwszej transzy ZUS wypłaci około 180 tys. zł pomocy.

"To o wiele mniej, niż pierwotnie zakładał rząd. Z jego szacunków wynikało, że wsparciem zostanie objętych maksymalnie nawet 10 tys. firm, w tym blisko 68 tys. ubezpieczonych" – wskazuje "Rz".

Jednocześnie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zastrzega, że z ostatecznymi wnioskami należy się jednak wstrzymać. – To dopiero tydzień obowiązywania tarczy. Każdy z przedsiębiorców musi sam podjąć taką decyzję – dodaje Żebrowski.