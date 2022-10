Na Ukrainie będą przerwy w dostawie prądu

Firma Ukrenergo, operator systemu przesyłowego energii elektrycznej na Ukrainie, poinformowała, że z powodu ataków rakietowych, które uszkodziły sieci energetyczne, wprowadzono harmonogram awaryjnych przerw w dostawie prądu dla konsumentów w Kijowie, Czernihowie, Czerkasach, a także w Żytomierzu.

Wyjaśniono, że najbardziej konieczne jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w godzinach wieczornych, kiedy tradycyjnie występuje dobowy szczyt.

Ukrenergo podjęło decyzję o ograniczeniu dostaw energii elektrycznej do niektórych przedsiębiorstw przemysłowych i obywateli w Kijowie i obwodzie kijowskim "w celu zachowania integralności systemu energetycznego".

Zełenski apeluje o ograniczenie zużycia energii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w poniedziałek wieczorem w godzinach od 17:00 do 22:00. – To zmniejszy obciążenie naszego systemu elektroenergetycznego i potrzebę awaryjnych wyłączeń – podkreślił Zełenski.

Według Ukrenergo, stosując się do tych zaleceń, Ukraińcy będą w stanie zabezpieczyć sieci energetyczne kraju przed przeciążeniem i ryzykiem dodatkowych awarii. Prace renowacyjne, które są prowadzone w celu przywrócenia normalnego zasilania, zostaną zakończone tak szybko, jak to możliwe – zapewnia ukraiński operator.

Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę

W poniedziałek rano Rosjanie przeprowadzili ataki na miasta w całej Ukrainie. Rakiety spadły m.in. na Kijów, Lwów, Tarnopol, Żytomierz, Zaporoże i Charków.

Według ukraińskich służb ratunkowych zginęło co najmniej 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Ministerstwo Obrony w Kijowie podało, że Rosjanie wystrzelili ponad 80 pocisków na wiele celów w całej Ukrainie, z których 43 zostały zestrzelone przez obronę powietrzną.

