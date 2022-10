Ukraina wstrzymuje eksport prądu do Europy

Ukraińskie Ministerstwo Energii podało, że poniedziałkowe ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną zmuszają Ukrainę do zaprzestania eksportu energii elektrycznej od 11 października 2022 r. w celu ustabilizowania własnego systemu energetycznego.

– To eksport energii elektrycznej z Ukrainy pomógł Europie zmniejszyć zużycie rosyjskich zasobów energetycznych. I dlatego Rosja niszczy nasz system energetyczny, zabija samą możliwość eksportu energii elektrycznej z Ukrainy – powiedział minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Kijów: Moskwa zwiększa presję energetyczną na UE

Władze w Kijowie podkreślają, że Rosja kontynuuje terror energetyczny przeciwko Ukrainie, a także zwiększa presję energetyczną na Unię Europejską.

"Nawet po zatrzymaniu elektrowni atomowej w Zaporożu, która znajduje się pod rosyjską okupacją od ponad siedmiu miesięcy, Ukraina wypełniła swoje zobowiązania wobec europejskich partnerów w eksporcie energii elektrycznej" – podkreśliło ministerstwo.

Agencja Interfax-Ukraina przypomina, że w ostatnim czasie Ukraina eksportowała energię m.in. do Polski, Rumunii, Słowacji i Mołdawii.

Zełenski apeluje o ograniczenie zużycia energii

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w poniedziałek wieczorem w godzinach od 17:00 do 22:00. – To zmniejszy obciążenie naszego systemu elektroenergetycznego i potrzebę awaryjnych wyłączeń – podkreślił Zełenski.

Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę

W poniedziałek rano Rosjanie przeprowadzili ataki na miasta w całej Ukrainie. Rakiety spadły m.in. na Kijów, Lwów, Tarnopol, Żytomierz, Zaporoże i Charków.

Według ukraińskich służb ratunkowych zginęło co najmniej 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Ministerstwo Obrony w Kijowie podało, że Rosjanie wystrzelili ponad 80 pocisków na wiele celów w całej Ukrainie, z których 43 zostały zestrzelone przez obronę powietrzną.

