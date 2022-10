Przedsiębiorcy zagrożeni cenami energii. Prezydent podpisał ważną ustawę

Celem ustawy jest udzielenie wsparcia finansowego tym grupom przedsiębiorców, dla których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Zagrożeni przedsiębiorcy

"Ustawa wprowadza możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów programów pomocowych, mających na celu udzielenie wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wynikający ze znaczącego wzrostu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także dynamicznej sytuacji na rynku energii" - czytamy w komunikacie.

Ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych w drodze uchwały Rady Ministrów, które mogą być realizowane w latach 2022-2024.

Czego dotyczy pomoc?

Programy te adresowane będą do wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Rada Ministrów przyjmując, w drodze uchwały, program rządowy udzielania pomocy przedsiębiorcom, określać będzie w szczególności:

- katalog przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu;

- formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy;

- sposób obliczania wysokości pomocy;

- maksymalną kwotę pomocy;

- zakres wniosku o udzielenie pomocy;

- termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy;

- zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy.

Za realizację programu rządowego odpowiadać będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

W uchwale ustanawiającej program rządowy Rada Ministrów ma określić wysokość oraz źródła finansowania, a także wysokość środków na jego realizację, a także operatora programu. Szczegółowy zakres obowiązków wyznaczonego operatora programu, co do zasady określić ma umowa zawarta przez tego operatora z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana będzie na wniosek przedsiębiorcy.

Do czasu wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w programie rządowym z rynkiem wewnętrznym pomoc nie będzie wypłacana.

Ustawa wprowadza także rozwiązania umożliwiające wprowadzanie na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego okresie od 15 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

