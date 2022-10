Cyfryzacja KPRM: Ponad ćwierć miliona ofert pracy dla obywateli Ukrainy

Każdego tygodnia do zalogowanych osób dociera ponad kilka tysięcy ofert pracy dopasowanych do ich kompetencji i miejsca pobytu, o czym informuje pion cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, cytowany we wtorek przez PAP MediaRoom.

– Portal ma łączyć obywateli Ukrainy poszukujących pracy z polskimi pracodawcami, którzy tę pracę oferują. We wrześniu wysłaliśmy ponad 90 tys. ofert pracy do zalogowanych użytkowników – mówił minister Janusz Cieszyński.

Specjalny serwis KPRM

Serwis w ramach KPRM powstał dzięki współpracy z partnerami z różnych obszarów. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z przybyciem do Polski obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Oferty pracy dostarczają m.in. Centralna Baza Ofert Pracy, Pracuj.pl, OLX, GoWork.pl czy Goldenline.pl.

– Portal pracawpolsce.gov.pl to realna pomoc dla obywateli Ukrainy. Chcemy, aby osoby które rozpoczynają poszukiwanie zatrudnienia na polskim rynku pracy miały możliwość znalezienia jej w swoim zawodzie, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Rejestrować mogą się też osoby, które mają już pracę, ale chciałyby zmienić ją na lepiej płatną lub bliższą ich kwalifikacjo – stwierdził minister Cieszyński.

Portal jest bezpłatny i dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Rejestracja jest szybka i intuicyjna: wystarczy wypełnić krótki formularz, podając swoje dane kontaktowe, doświadczenie i kompetencje. Nie ma potrzeby przygotowywać żadnych dokumentów czy pisać CV. Raz w tygodniu, na wskazany adres mailowy, otrzymuje się wyłącznie oferty dostosowane do swoich umiejętności i miejsca pobytu. Oferty są wyselekcjonowane z bazy, w której aktualnie znajduje się ponad 250 tys. ofert pracy.

Portal powstał przy współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Domem Ukraińskim w Warszawie.

Czytaj też:

Ukraińcy w Polsce. Ilu znalazło zatrudnienie, w jakich branżach pracują?Czytaj też:

Maląg: Zależy nam na tym, aby obywatele Ukrainy znaleźli pracę w naszym kraju