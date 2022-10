Wykryto rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń"

"We wtorek późnym wieczorem systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu 'Przyjaźń' na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu – około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie są znane przyczyny zdarzenia – natychmiast zostało wyłączone tłoczenie w uszkodzonej nitce. Druga nitka ropociągu działa bez zmian" – czytamy w komunikacie.

Pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, działa w trybie standardowym, podkreślono.

"Na miejsce zdarzenia od razu udały się służby ratunkowe PERN oraz Państwowej Straży Pożarnej, by ocenić sytuację, zabezpieczyć teren i przystąpić do działań ratowniczych. W tym momencie wszystkie służby PERN (techniczne, eksploatacyjne, zakładowa straż pożarna oraz ochrona środowiska) podejmują działania zgodnie z algorytmami przewidzianymi dla tego typu sytuacji" – czytamy dalej.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, zaznaczono także. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Największy rurociąg na świecie

Rurociąg "Przyjaźń" jest głównym źródłem dostaw rosyjskiej ropy do polskich rafinerii, czyli płockiego Orlenu oraz gdańskiego Lotosu. Łączy Rosję z Polską i Niemcami przez terytorium Białorusi. Powstał w latach 1960-1964. Umożliwia transport ropy wydobywanej na terenie Rosji do Europy. Jest to zarazem największy na świecie system rurociągów, łączący Syberię z Europą Środkową, wybudowany w latach 1960–1964 („Przyjaźń”-1) oraz 1969–1974 („Przyjaźń”-2).

Przypomnijmy, że w sierpniu wstrzymano dostawy ropy na Węgry, Czechy i Słowację przez południową nitkę rurociągu "Przyjaźń". Kryzys udało się jednak szybko zażegnać.

"Problem z płatnością za transfer ukraińskim odcinkiem rurociągu Przyjaźń został rozwiązany dzięki szybkiej reakcji MOL. Firma uregulowała należność, po czym strona ukraińska, zgodnie z obietnicą, wznowiła przesył południową odnogą rurociągu" – podał węgierski koncern.

