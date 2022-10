Media: Rząd rezygnuje z podatku od nadmiarowych zysków

Podatek ten w wysokości 50 proc. miał – wedle zapowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych – objąć przedsiębiorstwa, które w roku 2022 r. osiągnęłyby marże z zysku brutto wyższe od średniej marży za lata 2018, 2019, 2021.

"Podatek trafia do kosza. (…) Po pierwsze dlatego, że jest już niepotrzebny. Ten sam efekt – pozbawienia spółek energetycznych części zysku – został osiągnięty bowiem projektami dwóch innych ustaw. Pierwsza ustawa, to ta o częściowym zamrożeniu cen prądu dla naszych domów. (…) Druga ustawa to negocjowany właśnie z samorządami projekt o maksymalnej cenie prądu dla małych i średnich firm, samorządów oraz szkół i szpitali" – czytamy na stronie RMF FM.

Rozgłośnia podkreśla, że pomysł nowego podatku nie spodobał się inwestorom – zapowiedź doprowadziła do sporych spadków na giełdzie.

"Projekt Sasina jest niepotrzebny". Wróci w skromniejszej wersji?

W tej sytuacji, zdaniem ministrów, projekt wicepremiera Jacka Sasina o wielkim podatku od dobrze zarabiających firm jest niepotrzebny. W przyszłości może jednak wrócić – znacznie skromniejszy – projekt ograniczenia marż, ale jedynie spółek energetycznych – podało RMF.

Z końcem września Sasin poinformował że złożył propozycję wprowadzenia 50 proc. podatku od nadmiarowych zysków, który miał dać budżetowi państwa ponad 13 mld zł. Środki te miały zostać wykorzystane na pokrycie przede wszystkim kosztów zamrożenia cen energii. Podatek, jak powiedział, miał dotyczyć m.in. spółek energetycznych.

Z kolei według niektórych mediów, podatek ten miał objąć nie tylko spółki energetyczne, ale wszystkie firmy – włącznie z prywatnymi – zatrudniające powyżej 250 osób. Rząd chciał w ten sposób ściągnąć z biznesu 3,5 mld złotych i dzięki tym środkom sfinansować wypłatę rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych.

