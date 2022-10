Potwierdzają się pesymistyczne prognozy dotyczące niemieckiej gospodarki

W sierpniu wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w Niemczech wyniósł 7,9 proc. Ostatniego dnia września podano wstępnie, że wzrosła do 10 proc. Ekonomiści spodziewali się wzrostów, ale mniejszych, do 9,4 proc. Teraz potwierdziły się złe informacje.

Wskaźniki zaskoczyły

Nie tylko wskaźnik CPI okazał się wyższy od spodziewanego. Wskaźnik inflacji HICP (zharmonizowany wskaźnik inflacji konsumenckiej) również jest wyraźnie większy. Osiągnął poziom 10,9 proc. rok do roku. Tymczasem w sierpniu wynosił 8,8 proc. Eksperci wstępnie zakładali, że inflacja HICP osiągnie 10 proc. Przyspieszenie wyniosło więc 2,2 proc. we wrześniu z zaledwie 0,4 proc. w sierpniu.

Inflacja w całej strefie euro we wrześniu rosła i osiągnęła równo 10 proc. rok do roku. W sierpniu było to jeszcze 9,1 proc. Największa była w Estonii (24,2 proc.), Litwie (22,5 proc.) i Łotwie (22,4 proc.).

Rekordy inflacji w Europie

Inflacja w Czechach wyniosła we wrześniu aż 18 proc. rok do roku w porównaniu do 17,2 proc. miesiąc wcześniej. Na Węgrzech z kolei osiągnęła poziom 20,1 proc. w porównaniu do 15,6 proc. w sierpniu. Na Węgrzech ostatnio tak duży wzrost cen nastąpił w 1998 r. Czesi taki poziom inflacji odnotowali z kolei w 1993 r.

Eksperci przewidywali lepsze odczyty. W przypadku Czech prognozowano taką samą sytuację jak w Polsce, czyli 17,2 proc. rok do roku, a w przypadku Węgier 19,4 proc.

W Polsce inflacja wyniosła we wrześniu 17,2 proc. rok do roku. Członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk ocenia jednak, że na początku 2023 r. przekroczy 20 proc. Dodał, że "ścieżka dojścia do celu oznaczonego w naszych założeniach polityki pieniężnej może być dłuższa niż dwa lata", bo "jest wiele okoliczności, których nie znamy".

