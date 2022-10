PIE: Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego spadła

Wyniki pochodzą z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) i zostały przygotowane na podstawie wykresów ENTSOE – poinformowało w czwartek w komunikacie ISBnews.pl.

"Elektrownie gazowe w Polsce były w bieżącym roku zastępowane energią wygenerowaną przez panele fotowoltaiczne (wzrost generacji o 101 proc. rok do roku), elektrownie wiatrowe (wzrost o 39 proc. rok do roku) oraz elektrownie na węgiel brunatny (wzrost o 6 proc. rok do roku). Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego spadła w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku o 25 proc. rok do roku. Całkowita wielkość wytworzonej energii elektrycznej w Polsce wzrosła o 3 proc., a konsumpcja energii elektrycznej o 0,5 proc." – czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

Nowe dane Instytutu

Instytut zwrócił uwagę, że w 26 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej wysokie ceny gazu spowodowały spadek konsumpcji surowca o 11 proc. w pierwszej połowie 2022 roku. "Zużycie energii elektrycznej zredukowano jedynie w 18 krajach; w całej UE konsumpcja nieznacznie wzrosła o 0,1 proc. W związku ze sztywnym popytem na energię elektryczną, niektóre państwa, w tym Francja, rozważają wprowadzenie dodatkowych rozwiązań promujących efektywność energetyczną w sektorach publicznym i prywatnym" – stwierdzono.

Jak wskazało PIE, powołując się na dane Federalnej Agencji do Spraw Sieci (BNetzA), wysokie koszty skłoniły przemysł w Niemczech do ograniczenia konsumpcji gazu średnio o 233 GWh/d (15 proc.) w tym roku. "Wysokie ceny są jednak niewystarczającą zachętą do ograniczenia konsumpcji do poziomu, który zagwarantowałby pełne bezpieczeństwo energetyczne zimą. BNetzA wskazuje na potrzebę wprowadzania dodatkowych ograniczeń" – podsumował Instytut.

