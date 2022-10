Europejski Bank Inwestycyjny przekaże 550 mln euro Ukrainie

"Wypłacona kwota 550 mln euro pomoże rządowi ukraińskiemu w zaspokojeniu pilnych potrzeb finansowych, w odbudowie najbardziej krytycznej uszkodzonej infrastruktury, we wznowieniu świadczenia usług komunalnych, w tym usług transportowych i sieci krytycznej infrastruktury, oraz wesprze miasta w procesie odbudowy i przywracaniu podstawowych funkcji i podstawowych usług dla ludności" – czytamy w komunikacie.

Jak podało w czwartek ISBnews.pl, kwota wypłaty zostanie również przeznaczona na wsparcie Ukrenergo, czyli ukraińskiej spółki elektroenergetycznej, w jej kluczowej roli umożliwiającej stabilne funkcjonowanie ukraińskiej sieci elektroenergetycznej. "To pozwoli zapewnić utrzymanie dostaw energii dla przemysłu i gospodarstw domowych poprzez modernizację infrastruktury przesyłowej. Jest to niezbędne do utrzymania stabilności systemu i synchronizacji z europejskimi sieciami elektroenergetycznymi" – przekazano w oświadczeniu w tej sprawie.

Pieniądze na odbudowę Ukrainy

Prezes EBI Werner Hoyer wskazał, że "w ostatnich dniach Rosja ponownie eskalowała wojnę, uderzając w cele cywilne na Ukrainie". – Nie ma usprawiedliwienia dla tego barbarzyństwa. Wojna Rosji z Ukrainą jest wojną przeciwko wartościom europejskim, do obrony których wszyscy musimy być gotowi. Wraz z naszymi partnerami z UE chcemy zintensyfikować działania, aby zapewnić Ukrainie szybką odbudowę i dalszy rozwój jako wolny i demokratyczny naród – powiedział Hoyer.

Z kolei wiceprezes EBI Teresa Czerwińska zapowiedziała, że instytucja chce "zapewnić Ukrainie jak najszybszą odbudowę i wdrożenie krajowego planu naprawy". – Wraz z naszymi partnerami w Team Europe będziemy nadal wspierać Ukrainę jako kraj kandydujący do UE, jednocześnie finansując pilne potrzeby infrastrukturalne i zapewniając wsparcie dla jej stabilności makrofinansowej – stwierdziła.

Pakiet Solidarnościowy

Pakiet Solidarnościowy o wartości 1,59 mld euro to odpowiedź EBI na pilne potrzeby Ukrainy. Pakiet poparty jest gwarancjami z budżetu UE i składa się z dwóch bloków: 1,05 mld euro natychmiastowej pomocy – został w całości wypłacony we wrześniu i październiku tego roku – oraz 540 mln euro na wznowienie projektów finansowanych przez EBI na Ukrainie, gdzie Bank, wspierając Ukrainę, nadal finansuje rozpoczęte projekty w miarę ich postępów.

Wybrane programy obejmą energetykę, efektywność energetyczną, drogi, transport, edukację i infrastrukturę, a także inwestycje w ramach odbudowy i naprawy. Dokładny termin poszczególnych wypłat będzie zależał od postępów w projektach.

