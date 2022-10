"Skoro już obniżyliście nadmiarowe zyski...". Morawiecki zwrócił się do przedsiębiorców

W środę stacja RMF FM podała, że rząd zrezygnował z pomysłu wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków. Podatek miał trafić do kosza dlatego, że jest już niepotrzebny, gdyż ten sam efekt – pozbawienia spółek energetycznych części zysku został – jak podała stacja – osiągnięty projektami dwóch innych ustaw (o częściowym zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw oraz projektem o maksymalnej cenie prądu dla małych i średnich firm, samorządów oraz szkół i szpitali.

– Za wcześnie jest, żeby powiedzieć o tym, że ten podatek od nadmiarowych zysków miałby odejść na bok, prawdą jest natomiast, że nie ma przyjętego tego projektu w takim obszarze bardzo szerokim, jakim być może miał być pierwotnie –podkreślał jednak Piotr Müller.

Morawiecki zwrócił się do przedsiębiorców

Premier Morawiecki poruszył temat kontrowersyjnego podatku podczas konferencji prasowej w Otwocku. Szef rządu stwierdził, że w całej Europie mamy do czynienia z kompletną destabilizacją rynków i władze nie mogą pozostawać bierne w tej sytuacji.

– Każdy, kto się zajmuje gospodarką, finansami widzi to na każdym polu. Widzimy co się dzieje z giełdami, z walutami, obligacjami, rentownościami. I widać też doskonale, że o ile niektóre przedsiębiorstwa mają dzisiaj trudną sytuację, bardzo niestabilną przede wszystkim, trudny do przewidzenia koszt kredytu, finansowanie, inwestycje, o tyle przede wszystkim przedsiębiorstwa energetyczne szeroko rozumianego sektora energetycznego, które kwotują bardzo wysoko ceny energii, mogą mieć nadmiarowe zyski i dopóki one nie zmieniły sposobu mechanizmu czy mechanizmu kształtowania cen, to musieliśmy z premierem Sasinem zaproponować rozwiązania podatkowe, tak jak to już zostało zastosowane w paru krajach – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Szef rządu podkreślił, że podejście rządu do opodatkowania będzie zależne od wyliczenia kosztów energii elektrycznej, cieplnej. Morawiecki ocenił, że jeżeli wyliczenie kosztów energii będzie stało w bezpośrednich proporcjach do kosztów, uzupełnionych o środki na odtworzenie bazy materiałowej, amortyzację oraz „przyzwoitą” marżę, to rząd nie wyklucz zmiany planów ws. podatku.

Morawiecki: Inaczej do tego podchodzimy

– Ponieważ obniżyliście, drodzy przedsiębiorcy, już teraz te swoje nadmiarowe zyski, to są ekstraordynaryjne zyski, to inaczej podchodzimy również do tego, co jeszcze miesiąc temu było absolutnie jak najbardziej właściwym podejściem, projektem. My także przykładamy właściwą miarę do czasów, w którym się znajdujemy, do reakcji, na które tutaj musimy właściwie odpowiedzieć, reakcji po stronie spółek energetycznych itd. – mówił Morawiecki.

Premier dodał, że rząd będzie się przyglądać całej sprawie. – Na pewno nie chcemy zrobić tutaj żadnemu przedsiębiorcy nie tylko żadnej krzywdy, ale nie chcemy nałożyć żadnego podatku, który by obciążał zyski ponad normalną trajektorię, normalną krzywą zysków, wzrostu zysków itd. I przede wszystkim oczywiście odnosimy się do sektora elektro-energetycznego i tutaj cały czas na bieżąco kształtujemy, analizujemy różne rozwiązania dotyczące sektora energetycznego – tłumaczył.

