Co czeka polską gospodarkę w przyszłym roku? Członek RPP odpowiada

Kotecki był w piątek gościem programu „Jeden na jeden” TVN24, gdzie został zapytany o prognozę dla polskiej gospodarki na nadchodzący rok. Według jego słów, Polska najprawdopodobniej uniknie recesji. Będzie jednak musiała zmierzyć się ze spowolnieniem. Co jeszcze czeka polską gospodarkę w przyszłym roku?

Bezrobocie i budżet

Według Koteckiego, Polsce nie grozi dramatyczny wzrost bezrobocia. Co więcej, w tej chwili rynek pracy odczuwa niedobór pracowników. Wskazuje na to fakt, jak gospodarka zareagowała na napływ uchodźców z Ukrainy.

Jak powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej, "w tym roku polski rynek pracy wchłonął 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy i w ogóle (...) nikt [tego - przyp. red.] nie zauważył.

– Ja twierdzę, że gdyby się pojawiło następnych 400 tysięcy aktywnych zawodowo, gotowych do podjęcia pracy ludzi w Polsce, także to by się udało wchłonąć. Także my dzisiaj raczej mamy ten problem dokładnie w drugą stronę, znaczy za mało rąk do pracy – stwierdził ekspert.

Kotecki został również zapytany o to, jak będzie wyglądał budżet na rok 2023.

– Ten budżet przyszłoroczny, wszystko na to wskazuje, będzie proinflacyjny. To oznacza, że większy ciężar znowu walki z inflacją jest na polityce pieniężnej, niestety – ocenił.