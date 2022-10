PERN przywróciło tłoczenie ropy naftowej w uszkodzonym rurociągu

Nitką dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich klientów spółki. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu obydwu rurociągów odcinka zachodniego – podało w poniedziałek ISBnews.pl.

Badanie przyczyn

"Trwa badanie przyczyn, które doprowadziły do rozszczelnienia. O zdarzeniu natychmiast powiadomiły systemy automatyki PERN. Pozwoliło to na sprawne podjęcie działań ratowniczych oraz na natychmiastowe przystąpienia do naprawy ropociągu. Obecnie aktywność służb PERN skupia się na oczyszczeniu terenu i przywróceniu go do stanu pierwotnego" – czytamy w oficjalnym komunikacie w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu PERN podało, że we wtorek późnym wieczorem wykryto rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu – około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. Jak wówczas informowano, pozostałe elementy infrastruktury Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Republiki Federalnej Niemiec, działa w trybie standardowym.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Rurociąg "Przyjaźń" jest głównym źródłem dostaw rosyjskiej ropy do polskich rafinerii, czyli płockiego PKN Orlen oraz gdańskiego Lotosu. Łączy Rosję z Polską i Niemcami poprzez terytorium państwowe Białorusi. Powstał w latach 1960 – 1964. Umożliwia transport ropy wydobywanej na terenie Rosji do Europy. Jest to zarazem największy na świecie system rurociągów łączący Syberię z Europą Środkową.

