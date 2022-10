KE zatwierdziła polski program rekompensat dla firm energochłonnych

– Program o wartości 10 mld euro pozwoli Polsce zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sektorach energochłonnych. Jednocześnie zachowane zostaną zachęty do opłacalnej dekarbonizacji polskiej gospodarki, zgodnie z celami "zielonego ładu", a nadmierne zakłócenia konkurencji będą ograniczane – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w poniedziałek przez ISBnews.pl.

Polski program

Zgłoszony przez Polskę program, którego całkowity szacunkowy budżet wynosi 10 mld euro (tj. 45 435 mln złotych), częściowo pokryje wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z wpływu opłat emisyjnych na koszty wytwarzania energii elektrycznej poniesione w latach 2021 – 2030. Środek ma na celu zmniejszenie ryzyka "ucieczki emisji", czyli sytuacji, w której przedsiębiorstwa przenoszą swoją produkcję do krajów spoza Unii Europejskiej prowadzących inną politykę klimatyczną, co skutkuje między innymi zwiększeniem ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa otrzymają rekompensatę w postaci częściowego zwrotu kosztów pośrednich emisji poniesionych w poprzednim roku, przy czym płatność końcowa nastąpi w 2031 roku. Maksymalna kwota pomocy na beneficjenta wyniesie 75 proc. poniesionych kosztów pośrednich emisji. W niektórych przypadkach maksymalna kwota pomocy może być jednak wyższa, aby ograniczyć pozostałe poniesione koszty.

Kwotę pomocy oblicza się na podstawie wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej, które motywują beneficjentów do oszczędzania energii. Aby kwalifikować się do otrzymania rekompensaty, beneficjenci muszą: wdrożyć niektóre zalecenia z audytu energetycznego; co najmniej 30 proc. zużywanej energii elektrycznej pobierać z odnawialnych źródeł energii lub zainwestować co najmniej 50 proc. kwoty pomocy w projekty prowadzące do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez ich instalacje.

Ocena Komisji

Komisja Europejska oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, a szczególnie z wytycznymi w sprawie wsparcia w ramach ETS. KE uznała tym samym, że program jest konieczny i odpowiedni, aby wspierać przedsiębiorstwa energochłonne w radzeniu sobie z wyższymi cenami energii elektrycznej.

Ponadto, Komisja stwierdziła, iż przyznana pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum i nie będzie miała nadmiernego negatywnego wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE.

