Analitycy banku Citi: Ceny prądu nie pójdą tak mocno w górę

Eksperci tłumaczą, że mniejszy od założeń wzrost cen energii podwyższy inflację w 2023 r. o 0,5 pkt proc.

"Przewidywany wzrost cen energii będzie mniejszy niż zakładaliśmy. Według naszych szacunków, może on dodać do inflacji zaledwie 0,5 pkt proc., co pozwoliłoby średniorocznej inflacji ukształtować się na poziomie ~12,4%, a więc o niemal 1 pkt proc. poniżej wcześniejszego scenariusza. W podobnym kierunku działać może ograniczenie skali podwyżek cen energii dla małych i średnich firm, co powinno zmniejszyć presję na przenoszenie kosztów na konsumentów" – czytamy w "CitiWeekly".

Ceny prądu. Jaka podwyżka dla gospodarstw domowych?

Zdaniem analityków banku, średni wzrost rachunku za prąd w gospodarstwach domowych może sięgnąć od dziesięciu do kilkunastu procent (w zależności od wzrostu opłat dystrybucyjnych).

"W praktyce podwyżka cen prądu dla większości gospodarstw domowych będzie niewielka. Wynika to z faktu, że nowe limity są wprowadzane obok (a nie zamiast), wcześniejszego zamrożenia cen energii dla gospodarstw zużywających rocznie do 2 MWh. Ponad 51% gospodarstw domowych nie przekracza tego limitu, a pozostałe gospodarstwa będą płacić wyższe rachunki tylko w tej części, która przekracza 2 MWh" – czytamy w raporcie Citi.

Ryzyka dla inflacji są wciąż niesymetryczne i wskazują na możliwość wysokich odczytów – zastrzegają analitycy.

Inflacja we wrześniu. Dane GUS i NBP

We wrześniu bank podał, że inflacja konsumencka CPI na skutek podwyżek cen energii wzrośnie do ok. 18-20 proc. na początku 2023 r. i zacznie się obniżać do ok. 7 proc. na koniec przyszłego roku, a przyszła ścieżka inflacji będzie zależeć od podwyżek cen energii.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. w skali roku. Z kolei inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła 10,7 proc. – podał Narodowy Bank Polski.

Czytaj też:

Moskwa: Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach energii