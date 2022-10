Włochy odnotowały rekordowy deficyt handlowy

– Myślę, że nie możemy tracić czasu. Sytuacja we Włoszech nie jest łatwa – powiedziała 12 października Giorgia Meloni, lider partii Bracia Włosi, która wygrała wybory w tym kraju. Jednym z przejawów kryzysu gospodarczego Italii jest fakt, że państwo to zanotowało rekordowy w swojej historii deficyt handlowy na poziomie 9,6 mld euro.

Duży import, mały eksport

Biuro statystyczne Istat podało we wtorek, że eksport z Włoch w sierpniu wyniósł 40,8 mld euro i był o 30 proc. niższy niż w lipcu. Jednocześnie import, choć spadł miesiąc do miesiąca o 14 proc., to rok do roku wzrósł o 59 proc. Efektem był rekordowo wysoki deficyt handlowy. Drugi najwyższy wynik odnotowano w styczniu 2011, kiedy wynosił 6,4 mld euro, czyli był mniejszy o 3,2 mld euro.

Eksperci zwracają uwagę, że za sytuację tę odpowiadają nie tylko wysokie ceny węglowodorów. Eksport Włoch do krajów UE spadł bowiem o 0,5 proc. w porównaniu z lipcem i o 6,9 proc. do krajów spoza UE. W tym samym czasie wzrósł import o 6,4 proc. z krajów UE i o 2,2 proc. z krajów spoza UE.

Wysoki dług publiczny

Ekonomiści zwracają również uwagę na wysoki dług publiczny Włoch. Wskaźnik długu publicznego do PKB na koniec pierwszego kwartału 2022 r. wyniósł 153 proc. Większy dług ma tylko Grecja, gdzie sięgnął on 190 proc. Grecy też jako jedyni w Unii Europejskiej płacą więcej odsetek za obligacje. Jest to 5,1 proc. w stosunku do 4,8 proc., które płacą rocznie Włosi.

Młodzi Włosi nie widzą dla siebie perspektyw, dlatego wyjeżdżają z kraju. Średnia wieku się w ten sposób podnosi i narastają problemy społeczne. Włoskiej gospodarki nie uratował unijny Fundusz Odbudowy. Plan wydatków na jego podstawie został przegłosowany przez rząd premiera Mario Draghiego w kwietniu 2021 r. – Jestem pewien, że uczciwość, inteligencja, spojrzenie w przyszłość przeważą nad korupcją, głupotą i interesownością – mówił wówczas włoski premier.

Rzym, Warszawa, wspólny problem