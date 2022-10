Rząd przyjął projekt noweli o systemie ubezpieczeń społecznych

Celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących między innymi doręczeń – przekazało ISBnews.pl.

"Projekt przewiduje zmiany, które porządkują ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów. Zmiany obejmą też między innymi kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma na celu zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanej przez ZUS" – czytamy w dokumencie.

Przyjęte rozwiązania

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie, to punkty, mówiące, że: decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska; nastąpi zastąpienie własnoręcznego podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego upoważnionego pracownika, co przyspieszy proces wydawania decyzji, postanowień oraz innych pism; doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące doręczania pism w postaci elektronicznej; wprowadzone zostaną zmiany dotyczące świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej.

Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób uprawnionych do renty uczniowskiej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – poinformowało we wtorkowym oświadczeniu Centrum Informacyjne Rządu.

