Media: Komisja Europejska chce wspólnych zakupów gazu

Komisja Europejska chce powrócić do mechanizmu wspólnych zakupów, jaki działał podczas pandemii koronawirusa. Wtedy, państwa UE kontraktowały wspólnie szczepionki przeciwko wirusowi. Teraz mają kupować gaz, co ma wzmocnić ich pozycję w negocjacjach z dostawcami tego surowca. O sprawie donosi portal Interia.pl.

– Wiemy, że jesteśmy silni, kiedy działamy wspólnie, dlatego chcemy zaproponować wspólne zakupy gazu. Zapotrzebowanie jest duże, dlatego logicznym jest, że państwa, zamiast licytować się między sobą powinny połączyć swoją siłę nabywczą – powiedziała przewodnicząca KE podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Dzięki mechanizmowi wspólnych zakupów europejskie koncerny energetyczne będą mogły utworzyć konsorcjum, które będzie negocjować stawki za zakup gazu.

UE oszczędza gaz

Von der Leyen powiedziała także, że wspólne zakupy surowca to niejedyne działanie, jakie Wspólnota podejmie, aby z jednej strony uniezależnić się od rosyjskiego gazu, a z drugiej - zapewnić bezpieczeństwo energetyczne państwom członkowskim. KE chce także oszczędzać gaz oraz solidarnie współpracować z państwami członkowskimi.

– Drugi element to są oszczędności. Wiele już dokonano w tym zakresie, we wrześniu zmniejszyliśmy popyt o 15 proc. Trzeci element to solidarność - to kluczowe, aby być dobrze przygotowanym na zakłócenia w dostawach. W ramach dzisiejszej propozycji chcemy wprowadzić domyślne reguły solidarności, które będą miały zastosowanie w czasie kryzysu. Wierzymy, że to najlepsza polisa ubezpieczeniowa – przekazała.

Jednocześnie szefowa Komisji zapowiedziała dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii.

– Musimy też przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii i infrastrukturę. Inwestowanie więcej i szybciej w czystą transformację energetyczną jest naszą strukturalną odpowiedzią na ten kryzys energetyczny – powiedziała.

