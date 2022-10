Resort podaje: 100 tys. inwestycji realizowanych ze wsparciem UE

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało informację na temat postępów w realizacji programów na lata 2014 – 2020. Obrazuje ona stopień wykorzystania funduszy unijnych z kończącej się perspektywy finansowej.

Dane zostały wygenerowane z systemu teleinformatycznego SL2014. Jest to aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, wspierająca realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014 – 2020. Beneficjenci wykorzystują system do składania wniosków o płatność, prowadzenia korespondencji z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywania danych niezbędnych do realizacji projektu – poinformowała we wtorek PAP MediaRoom.

Wnioski o unijne wsparcie

Jak wynika z raportu resortu, od uruchomienia programów do dnia 16 października 2022 roku złożono 196 804 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 914,8 mld złotych. Wartość dofinansowania Unii Europejskiej we wnioskach wyniosła 569,4 mld złotych, to jest 154,5 proc. funduszy na lata 2014 – 2020.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało także, iż w tym okresie podpisano z beneficjentami 100 747 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 570,8 mld złotych. W tej kwocie udział funduszy UE to 348,4 mld złotych, czyli 94,5 proc. całej dostępnej alokacji środków unijnych.

Fundusze Europejskie

Okres rozliczeniowy Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 kończy się w przyszłym roku. Do tej pory wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 399,4 mld złotych, w tym dofinansowanie UE – 257,8 mld złotych, co stanowi 70 proc. alokacji.

Wśród najświeższych, wpisanych do SL2014 we wrześniu tego roku, inwestycji można znaleźć dwa przedsięwzięcia z woj. zachodniopomorskiego, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Sławno pozyskała ponad 2 mln złotych na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Projekt obejmuje całkowitą termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 26 budynków, częściową termomodernizację 16 budynków oraz przeprowadzenie audytu energetycznego w 63 gospodarstwach domowych. Z kolei gmina Suchań przeprowadzi całkowitą bądź częściową termomodernizację 15 budynków. Ze środków unijnych pozyskała na ten cel ponad 600 tys. złotych. W obu przypadkach poziom dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 100 proc.

