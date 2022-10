Media: Sasin i Moskwa lecą do USA. Ostatnie ustalenia ws. elektrowni atomowej

"Na miejscu dojdzie do spotkania polskiej delegacji z sekretarz energii USA Jennifer Granholm. W USA mają zostać ustalone ostatnie szczegóły dotyczące kontraktu na budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej, którego wykonawcą będzie amerykański Westinghouse" – podaje serwis Business Insider Polska.

Ogłoszenie, że to właśnie Westinghouse wybuduje elektrownię, ma nastąpić w najbliższych dniach. "Co ciekawe, wybór Amerykanów jako wykonawcy pierwszego bloku jądrowego miał zostać ogłoszony już w tym tygodniu, ale ostatecznie wydarzenie to się przesunęło. Najprawdopodobniej wizyta wicepremiera oraz odpowiadającej za obszar energii minister pozwoli postawić kropkę nad i w kwestii wyboru dostawcy technologii" – czytamy.

USA złożyły Polsce atomową ofertę

Pierwsza elektrownia atomowa w naszym kraju stanie w Lubiatowie.

USA przekazały ofertę dotyczącą budowy w Polsce reaktorów jądrowych – podała "Rz" w połowie września. "Amerykańska oferta, którą przedkładają Polsce Amerykanie, dotyczy budowy reaktorów Westinghouse typu AP1000. Cztery tego typu jednostki w Chinach. Kolejne dwie, mimo opóźnień, mają ruszyć w najbliższych miesiącach w USA" – napisała "Rzeczpospolita".

Dziennik podał, że dokument zawiera także strategiczne ramy współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Raport to wypełnienie polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej, która została podpisana w październiku 2020 r.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Polska wybuduje z Koreańczykami drugą elektrownię atomową