Prezydent Duda podpisał nowelizacje trzech ustaw

Ustawa dotyczy krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji podlegają przepisy dyrektywy dotyczące: długoterminowej strategii renowacji budynków; udostępniania do celów statystycznych i badawczych zagregowanych, zanonimizowanych danych świadectw charakterystyki energetycznej; wyposażenia budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania; przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW, natomiast uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

Duda podpisał nowelizacje ustaw

Andrzej Duda podpisał także nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, której celem jest stworzenie ram prawnych dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego ("SIDUSIS") – podała Kancelaria Prezydenta RP, na którą w czwartkowych komunikatach powołało się ISBnews.pl.

"Aktualnie system prawny nie przewiduje funkcjonowania publicznego systemu, który jako baza danych, prezentowałby (aktualizowane w sposób ciągły) informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu sieci szerokopasmowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że obecnie obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych lub nie (w przypadku ich braku), jakiego rodzaju są świadczone usługi, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego (w tym cennik), oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy" – czytamy w komunikacie.

Kolejny projekt podpisany przez głowę państwa to nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o ochronie roślin przed agrofagami, której celem jest zwiększenie efektywności nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym przede wszystkim nad ich jakością handlową w produkcji i obrocie.

"Ustawa doprecyzowuje zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych" – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Duda rozmawiał z przywódcą Iranu

