MF: Nadwyżka w budżecie wyniosła 27,46 mld zł na koniec września

Dochody budżetu państwa po wrześniu wyniosły 383,13 mld zł, tj. 77,9 proc. planu na cały rok 2022 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 355,68 mld zł, tj. 68,2 proc. planu na br.

" W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 23,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2021 r. o ok. 39 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 7,3 proc. r/r (tj. ok. 11,6 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 10,7 proc. r/r (tj. ok. 5,5 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 40,7 proc. r/r (tj. ok. 15,4 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 8,3 proc. r/r (tj. ok. 4,7 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 19,7 proc. r/r (tj. ok. 0,8 mld zł) " – czytamy w komunikacie.



Mniejsze dochody niepodatkowe

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,8 mld zł i było niższe o ok. 15,9 mld zł (tj. 34,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.

"Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, części zysku Narodowego Banku Polskiego ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 jego prognozę, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł oraz z przekazaniem I transzy z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 2,1 mld zł, na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw" – czytamy.

