Rząd wydał oświadczenie ws. budżetu KPRM

Jak tłumaczy CIR, wydatki na funkcjonowanie Kancelarii to zaledwie jedna piąta całego budżetu KPRM, w który wliczają się np. pieniądze przeznaczane na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (ponad 840 mln zł) i na Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (około 200 mln zł).

"Środki te nie są wykorzystywane na potrzeby samej Kancelarii" – podano w oświadczeniu.

Wcześniej "Fakt" napisał, że wydatki KPRM w 2023 r. mają wynieść 1,5 mld zł, w tym na nowe etaty i podwyżki.

Więcej obowiązków KPRM

CIR wyjaśnia, że w ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się skala zadań, które realizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Został do niej włączony pion europejski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (na ten cel przeznaczonych jest 27 mln zł), pion cyfryzacji z byłego Ministerstwa Cyfryzacji czy pion polonijny z Senatu.

"To także zwiększona liczba jednostek nadzorowanych, również tych, które wcześniej przypisane były do innych ministerstw. To np. Instytut Zachodni, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej czy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. KPRM przejęła w ten sposób poszczególne działania, aby instytucje państwowe działały szybko i sprawnie" – czytamy.

"W 2022 r. pojawiły się ponadto nowe instytucje pod nadzorem Kancelarii m.in. Instytut Pokolenia oraz Instytut Strat Wojennych im. J. Karskiego. W przyszłym roku poprzez KPRM finansowany będzie Narodowy Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na ten cel KPRM przeznaczy ok. 200 mln zł" – napisano w komunikacie.

CIR tłumaczy też, że większe środki w budżecie KPRM na 2023 r. związane są ponadto ze wzrostem o 7,8 proc. funduszu płac na przyszły rok, w ramach podwyżek dla całej sfery budżetowej.