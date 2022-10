Senat przyjął z poprawkami ustawę o maksymalnej cenie węgla

W czwartek Senat przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Według ustawy gminy, spółki i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów w cenie 1,5 tys. za tonę i sprzedawać go mieszkańcom w cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł za tonę. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów.

Poprawki Senatu

Senat zaakceptował poprawkę zakładającą, że za ewentualne roszczenia dotyczące słabej jakości węgla odpowiada wojewoda. Zgodnie z innymi poprawkami skład węgla musi być położony do 100 km od gminy, a cena węgla zostaje obniżona z 2200 do 2000 zł. Ponadto, pośrednictwo w sprzedaży węgla nie wymaga zmian w statutach gmin.

Gmina ma prawo powierzyć innym podmiotom zawarcie umowy sprzedaży węgla. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zmienić plan dochodów i wydatków budżetu gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy.

Sasin: Gwarantuję, węgla wystarczy

– Węgiel będzie kosztował nie więcej niż 2000 złotych, ale ponieważ każdy dostał wcześniej 1000 złotych dopłaty (dodatek węglowy - red.), to realnie zapłaci 1000 złotych za tonę – komentował w połowie października wicepremier na antenie Polsat News. – To jest bardzo dobra cena, zbliżona do tej sprzed wojny – dodał Sasin, komentując założenia ustawy węglowej.

– Zakontraktowaliśmy go tyle, że powinien pokryć całe zapotrzebowanie oraz zasypać wyrwę, która powstała po nałożeniu embarga na rosyjski węgiel – pytany o to, czy Polakom w ogóle wystarczy surowca na nadchodzącą zimę. Polityk zapewnił, że węgla wystarczy.

