Europejski kraj odnotował największy miesięczny wzrost inflacji od 37 lat

Inflacja we Francji wzrosła w październiku o 6,2 proc. w stosunku rok do roku. To największy wzrost cen w tym kraju od 37 lat.

Informację przekazał w piątek francuski Narodowy Instytut Statystyczny (Insee). Wzrost cen we Francji To najwyższe tempo wzrostu cen od 1985 roku. Jak podał francuski instytut artykuły żywnościowe poszły w górę o 11,8 proc. Ceny energii wzrosły o 19,2 proc., a towary przemysłowe o 4,2 proc.. Jeśli chodzi o ceny usług to wzrost sięgnął 3,2 proc. Portal "France 24" podał, że wszystko dzieje się w czasie, kiedy wiele istotnych francuskich elektrowni atomowych jest wyłączonych z powodu konserwacji. Oficjalny poziom inflacji wynosi we Francji 7,1 proc. Inflacja w Polsce – 17, 2 proc Tymczasem w Polce według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rok do roku. W stosunku do wcześniejszego miesiąca inflacja konsumencka wzrosła o 1,1 pkt proc. Najszybciej drożały energia (44,3 proc.) i żywność (19,3 proc.). W stosunku do cen sprzed roku (wrzesień 2022) najwięcej podrożały: opał (172,2 proc.), gaz (35,6 proc.), olej napędowy (33,1 proc.), ryż (26,3 proc.), mąka (47,7 proc.), pieczywo (30,5 proc.) i makarony (18,6 proc.). EBC podnosi stopy procentowe W czwartek Europejski Bank Centralny zdecydował o podniesieniu stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Tym samym stopa podstawowych operacji refinansujących będzie wynosiła 2 proc., stopa kredytu - 2,25 proc., a stopa depozytu - 1,5 proc. Zmiana poziomu stóp wejdzie w życie 2 listopada. Ten ruch ma pomóc w walce z rosnącą inflacją i jednocześnie bronić wartości wspólnej unijnej waluty wobec coraz bardziej umacniającego się dolara. Aktualne poziomy stóp są najwyższe w historii i spełniły oczekiwania analityków. Co więcej, EBC w wydanym komunikacie zapowiedział dalsze zmiany w polityce fiskalnej.