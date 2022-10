Premier: Inwestycje są kołem zamachowym wyjścia z kryzysu

– Budowa drogi S3 wkrótce zostanie zakończona. Będzie ona zachęta dla przedsiębiorców. Tak jak inwestycje są tlenem dla życia gospodarczego, tak infrastruktura jest tlenem dla przedsiębiorców. Inwestycje w trudnym czasie są kołem zamachowym wyjścia z kryzysu. Ten kryzys został zainicjowany przez agresję Rosji na Ukrainę i dotyka całą Europę, cały świat – powiedział premier podczas wizyty w Jaworze.

Zapowiedział, że rząd ma "w zanadrzu kolejne inwestycje dla tej wspaniałej jaworskiej ziemi, ale ich warunkiem jest właśnie rozwój infrastruktury".

Niepewna przyszłość

Szef rządu przypomniał, że po agresji Rosji na Ukrainę doszło do gwałtownych wzrostów cen energii i paliw co doprowadziło do wzrostu inflacji we wszystkich europejskich krajach. – Nie wiemy jak ten kryzys będzie wyglądał, to jest kryzys globalny, kryzys który dotyka Europy dotyka Polski, kryzys (....) został zainicjowany przez agresję Rosji na Ukrainie – mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

– W ostatnim konkursie Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczyliśmy z budżetu państwa ogromne środki na rozwój infrastruktury i nowe inwestycje. Infrastruktura drogowa, wodociągowa, światłowodowa czy energetyczna jest warunkiem wstępnym przyciągnięcia inwestorów – to właśnie się dzieje – wyliczył Mateusz Morawiecki.

V Edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Rozwój Stref Przemysłowych miasto Jawor otrzymało 97 945 000 zł na budowę/modernizację infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

– Będziemy dbać o to, by w tym trudniejszym roku –2023 r., utrzymać stabilność finansów publicznych. Choć kryzys wokół nas jest widoczny i dotyka wszystkie państwa, to my już dzisiaj myślimy o tym, co zrobić, żeby podczas wyjścia z kryzysu Polska mogła rozwijać się jak dawniej – zadeklarował premier.