NATO wzywa Rosję do natychmiastowego odnowienia umowy zbożowej

W sobotę rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Federacja Rosyjska zawiesza swój udział w porozumieniu o eksporcie zboża z Ukrainy.

Jako powód decyzji resort podał wydarzenia w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie, gdzie doszło do serii eksplozji. Według władz miasta, siły ukraińskie przeprowadziły atak dronami na okręty Floty Czarnomorskiej. Efektem było zablokowanie przez Rosję dostępu do Zatoki Czarnomorskiej.

"Biorąc pod uwag akt terrorystyczny, którego reżim kijowski dopuścił się z udziałem ekspertów brytyjskich przeciwko okrętom Floty Czarnomorskiej i statkom cywilnym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo "korytarza eksportowego", strona rosyjska zawiesza udział w realizacji porozumienia na eksport produktów rolnych z portów ukraińskich" – mogliśmy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej.

Reakcja NATO

W odpowiedzi w niedzielę NATO wezwało Moskwę do pilnego odnowienia umowy, w której pośredniczy ONZ, umożliwiającej Ukrainie wznowienie eksportu zboża przez Morze Czarne w obliczu globalnego kryzysu żywnościowego.

"Prezydent Putin musi przestać wykorzystywać żywność jako broń i zakończyć nielegalną wojnę z Ukrainą. Wzywamy Rosję do ponownego rozważenia swojej decyzji i pilnego odnowienia umowy, umożliwiając dotarcie żywności do tych, którzy jej najbardziej potrzebują" – powiedziała rzeczniczka NATO Oana Lungescu, cytowana przez agencję Reutera.

Komunikat polskiego MSZ

Na Twitterze komunikat w sprawie rosyjsko-ukraińskiego porozumienia opublikowało także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Decyzja Rosji o zawieszeniu udziału w inicjatywie zbożowej to kolejny dowód na to, że Rosja nie zamierza dotrzymywać żadnych porozumień międzynarodowych. Polska wraz z partnerami z UE jest gotowa do dalszej pracy, by pomóc Ukrainie i potrzebującym w transporcie niezbędnych towarów" – czytamy na profilu MSZ RP.

