Kolejna elektrownia atomowa w Polsce. Sasin: To historyczny moment

Podpisane w stolicy Korei Południowej memorandum zakłada opracowanie wstępnych warunków środowiskowych i budżetowych pod budowę elektrowni atomowej w Pątnowie koło Konina. Dokument podpisano w obecności wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i ministra handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yanga.

List intencyjny podpisały polskie ZE PAK i PGE i koreańskie KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power). Elektrownia ma powstać w oparciu o koreańską technologię APR1400.

"Historyczny moment"

Przemawiając z tej okazji wicepremier Sasin stwierdził, że jesteśmy świadkami "histerycznego momentu". Dywersyfikacja źródeł energii jest szczególnie ważna w kontekście toczącej się na Ukrainie wojny.

– To bezpieczeństwo ma wiele twarzy, ale najważniejsze z tych twarzy to bezpieczeństwo militarne i energetyczne. Nie da się zachować niepodległości bez zapewnienia bezpieczeństwa w tych dwóch obszarach – powiedział Jacek Sasin w Seulu.

– Dzisiaj, tutaj w Seulu ziściła się idea wspólnej budowy elektrowni atomowej przez firmy polskie i koreańskie. Już pojutrze, w środę Rada Ministrów, polski rząd podejmie decyzję o wyborze strategicznego partnera w budowie drugiej elektrowni atomowej, realizowanej w ramach programu rządowego i zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego, tym partnerem będzie firma amerykańska – dodał wicepremier wspominając o ogłoszonej w piątek decyzji o współpracy z amerykańską firmą Westinghouse.

Bezpieczeństwo Polski

Sasin podkreślił, że budowa elektrowni atomowych w Polsce ma cele. Pierwszy z nich to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz przestawienie się na czyste, "zielone" źródła energii. Drugi to budowa i wzmacnianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Koreą Południową.

– Jestem przekonany, że ta deklaracja, to memorandum już wkrótce przybierze swój praktyczny wymiar poprzez liczne działania, które będą podejmowały nasze rządy by ta inwestycja mogła jak najszybciej stać się rzeczywistością, żeby elektrownia mogła być budowana już tam, w Wielkopolsce i żeby wszystkie dokumenty niezbędne do tej inwestycji zostały szybko wydane – stwierdził Sasin.

