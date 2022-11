Podwyżka stóp procentowych w USA. Fed podjął decyzję

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił podnieść poziom głównej stopy procentowej do 3,75-4 proc. – poinformował Fed po posiedzeniu. Komitet podkreśla, że jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2 proc.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższym okresie. Dla wsparcia tych celów Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do poziomu 3,75-4 proc. Komitet przewiduje, że ciągłe zwiększanie docelowego przedziału będzie właściwe w celu osiągnięcia takiego nastawienia polityki pieniężnej, które będzie wystarczająco restrykcyjne, aby z czasem przywrócić inflację do poziomu 2 proc." – czytamy w komunikacie.

"Określając tempo przyszłych podwyżek w docelowym przedziale, Komitet weźmie pod uwagę łączne zacieśnianie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na działalność gospodarczą i inflację, oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej" – podkreślono.

Inflacja w USA powyżej 8 proc.

Komitet będzie kontynuował zmniejszanie stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych i papierów dłużnych agencji oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencji, jak opisano w wydanych w maju "Planach redukcji wielkości bilansu Rezerwy Federalnej".

"Ostatnie wskaźniki wskazują na umiarkowany wzrost wydatków i produkcji. W ostatnich miesiącach odnotowano znaczny przyrost miejsc pracy, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Inflacja pozostaje podwyższona, co odzwierciedla brak równowagi podaży i popytu związany z pandemią, wyższe ceny żywności i energii oraz szerszą presję cenową" – napisał także Fed.

We wrześniu 2022 r. inflacja cen konsumenckich (CPI) w Stanach Zjednoczonych wyniosła 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym i 8,2 proc. w skali roku.

