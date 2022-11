Finansowanie elektrowni atomowej. Minister odpowiada, czy będzie nowy podatek

W środę, 2 listopada polski rząd przyjął odpowiednią uchwałę dotyczącą realizacji projektu jądrowego. Pierwszą elektrownię atomową w naszym kraju wybuduje amerykańska firma Westinghouse. Jako preferowaną lokalizację wybrano Lubiatowo-Kopalino "ze względu na konieczność zagwarantowania odpowiedniej mocy pojedynczego reaktora oraz maksymalizacji bezemisyjnych i stabilnych mocy wytwórczych, a także uwzględniając uwarunkowania krajowego systemu elektroenergetycznego i charakterystykę stosowanych w reaktorach jądrowych systemów bezpieczeństwa".

Podatek jądrowy?

Elementem dyskusji dotyczącej elektrowni atomowych w Polsce jest naturalnie kwestia ich finansowania. Głos w tej sprawie zabrała minister Anna Moskwa.

W mediach pojawiła się bowiem informacja o tym, że rząd zamierza szukać dodatkowego finansowania inwestycji poprzez dołożenie do rachunków za prąd dodatkowej opłaty.

Minister Moskwa podkreśliła, że strona rządowa nie przekazała takiej informacji. – Nie planujemy żadnej dodatkowej opłaty, ani przenoszenia tej inwestycji na obywateli. Ona cały czas jest finansowana ze środków budżetowych (czyli z podatków – red.) i przez najbliższe lata tak dalej będzie – wskazała polityk.

– Największe wydatki planowane są na lata 2027-2029. W pierwszej lokalizacji mamy zaangażowanie ze strony amerykańskiej, ale rozmawiamy także z innymi inwestorami. I w tym i w ubiegłym roku KE potwierdziła, że energetyka jądrowa może być finansowana ze środków europejskich. Została też wpisana do zasady taksonomii. To dodatkowo zwiększa szanse na finansowanie. Widzimy to w rozmowach z funduszami – powiedziała minister Anna Moskwa.

Elektrownia atomowa w Polsce

W środę na antenie stacji telewizyjnej Polsat News minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oznajmiła, iż "wszystko wskazuje, na to, że już w 2033 roku będzie zbudowany pierwszy reaktor".

Jak dodała polityk, "być może uda się to zrobić szybciej". – Przed nami decyzje i dokumenty. 2033 rok jest bardzo realny. 2026, jako rozpoczęcie budowy, biorąc pod uwagę, że decyzję o wyborze technologii podjęliśmy dzisiaj, jest również bardzo realistyczny – powiedziała.

