Polska z rekordowo niskim bezrobociem. Premier: Polityka rządu działa

Szef rządu do danych Eurostatu za wrzesień odniósł się za pośrednictwem Facebooka. "Kolejny raz Polska z rekordowo niskim bezrobociem. Eurostat podał, że we wrześniu wyniosło ono zaledwie 2,6%. To drugi najlepszy wynik w Europie i dowód, że polityka rządu działa" – podkreśla Mateusz Morawiecki.

Premier zaznacza, że sytuacja jest trudna, także w kontekście funkcjonowania rynku pracy. "Wiem, że wiele firm przeżywa dziś problemy w związku z inflacją i kryzysem energetycznym. Czasy są trudne. Ale ochrona rynku pracy to dla mnie priorytet. Będziemy walczyć o miejsca pracy w Polsce i przyciąganie nowych przedsiębiorców. Bo kiedy kryzys minie nie chcemy zaczynać od zera i ponad dziesięcioprocentowego bezrobocia jak 9 lat temu" – wyjaśnia szef rządu.

Zła sytuacja na południu Europy

Dalej Mateusz Morawiecki porównuje bezrobocie w Polsce z krajami bardziej rozwiniętymi.

"Zagrożenie jest naprawdę poważne. Bezrobocie wzrasta nawet w najsilniejszych gospodarkach. We Włoszech wynosi 7,9%, w Hiszpanii ponad 12%. Setki tysięcy młodych ludzi tracą nadzieję na poukładanie sobie życia. Inflacja jest bardzo groźna, ale to bezrobocie może oznaczać dramaty milionów ludzi" – zaznacza premier. Mateusz Morawiecki podkreśla, że polskie społeczeństwo dobrze wie, jaka jest cena wysokiego bezrobocia. "Doskonale pamiętają czasy Balcerowicza i Tuska. Nie dopuścimy, by tamta polityka wróciła" – zadeklarował premier.

Polityk do swojego wpisu dołączył grafikę ukazującą dane dot. bezrobocia, opublikowane przez Eurostat.

facebook