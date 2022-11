PKP Intercity ogłasza rekordowy przetarg

Pierwsze nowe wagony mają trafić na tory w 2025 roku, a całość zamówienia ma zostać zrealizowana do roku 2030.

"To największy przetarg pod względem liczby wagonów w historii spółki. Mówimy o siedmiu rodzajach wagonów, przy czym szczególnie korzystne z punktu widzenia ekonomii będą wagony dzienno-nocne, w których miejsca siedzące w zależności od zapotrzebowania mogą zmienić się w kuszetki" – powiedział dziennikarzom prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Duże zakupy PKP Intercity

W ramach przetargu spółka chce zakupić w zamówieniu podstawowym 80 wagonów bezprzedziałowych 2 klasy, 40 wagonów przedziałowych 2 klasy, 40 wagonów bezprzedziałowych 2 klasy z miejscem do przewozu rowerów, 38 wagonów przedziałowych 2 klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, 38 wagonów przedziałowych 1 klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową, 38 wagonów restauracyjnych oraz 26 wagonów dzienno-nocnych.

W ramach opcji doszłoby do tego 40 wagonów bezprzedziałowych 2 klasy, 20 przedziałowych 2 klasy, 20 bezprzedziałowych 2 klasy z miejscem do przewozu rowerów, 19 przedziałowych 2 klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, 19 przedziałowych 1 klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową, 19 restauracyjnych oraz 13 dzienno-nocnych.

Skąd pieniądze za zakup?

Zakup ma być finansowany za pomocą kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz wpływów z emisji obligacji.

"Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w 2023 roku, pierwsze wagony pojawią się w roku 2025, a całość zamówienia, łącznie z opcją, powinna zostać zrealizowana do końca 2030 roku" – dodał Chraniuk.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.