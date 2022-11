Premier odwiedził piekarnię. "Po interwencji rządu zapłaci o 35 tys. zł mniej za prąd"

Szef rządu pojechał do siedziby firmy cukierniczo-piekarniczej Alania w Kuligowie. – Agresja Rosji na Ukrainę wpłynęła na wysokie ceny w całej Europie. Wiemy doskonale, że wysokie ceny energii przekładają się na wzrost wszystkich innych kosztów – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Premier przypomniał, że jego rząd wprowadził maksymalną cenę prądu dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz MŚP, która wynosi 785 zł/MWh. Zauważył, że to pozwala na ograniczenie podwyżki cen energii nawet o 70 proc.

– Przeprowadziłem setki rozmów z samorządowcami, przedsiębiorcami oraz z dyrektorami szkół i szpitali. Nasze działania mają na celu złagodzenie tych potężnych kosztów, które wzrosły w całej Europie – zapewnił polityk.

Piekarnia i szpital zapłacą mniej

Mateusz Morawiecki odniósł się do sytuacji konkretnej piekarni. – Niewielka piekarnia, która średnio rocznie zużywa ponad 70 MWh, musiałaby przy proponowanych cenach zapłacić rocznie do 90 tys. zł rachunku. Po naszej interwencji będzie to ok. 55 tys. zł – zauważył.

– Szpital przy zużyciu 2000 MWh rocznie miałby ponad 2 mln zł kosztów założonych. Po rządowej interwencji będzie to o ponad pół miliona zł mniej. Dbamy o to, żeby państwo aktywnie walczyło ze skutkami wojny wywołanej przez Rosję. Ceny są wysokie, ale bez interwencji byłoby jeszcze gorzej – przekonywał premier podczas briefingu prasowego.

Szef rządu podkreślił, że władze państwowe starają się "na różne sposoby zabezpieczać Polaków przed tym trudnym czasem, z którym przyszło nam się mierzyć". – Wojna w całej Europie pustoszy portfele mieszkańców i staramy się temu zapobiegać – podsumował Mateusz Morawiecki w Kuligowie.

W poniedziałek rano premier odwiedził także Publiczną Szkołę Podstawową w Józefowie.

