Skarb Państwa zwiększył udziały w PKN Orlen

"Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych posiada 579 310 083 akcje PKN Orlen, co stanowi 49,9% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 579 310 083 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 49,90% ogólnej liczby głosów" – brzmi komunikat płockiego koncernu.

"Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce nastąpiła w dniu 2 listopada 2022 r. na skutek dokonania w dniu 2 listopada 2022 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia spółki ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dalej odpowiednio PGNiG i połączenie, podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz zmian statutu spółki uchwalonych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 28 września 2022 r." – czytamy w zawiadomieniu akcjonariusza.

Przejęcie PGNiG przez Orlen

2 listopada połączenie PKN Orlen z PGNiG, podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany statutu PKN Orlen zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

29 lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

PGNiG zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych.

