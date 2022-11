Połączenie gazowe ze Słowacją gotowe do komercyjnej eksploatacji

"Przepustowość nowego punktu połączenia międzysystemowego na granicy Polski i Słowacji zostanie udostępniana w drodze aukcji w dniu 11 listopada 2022 r. dla doby gazowej rozpoczynającej się od 12.11.2022 r. od godziny 06:00" – czytamy w komunikacie. Informację potwierdziły Gaz-System i słowacki operator Eustream.

Interkonektor Polska – Słowacja umożliwi przesył gazu na poziomie 5,7 mld m3 (w skali roku) w kierunku Polski oraz 4,7 mld m3 (w skali roku) w kierunku Słowacji.

Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała tej inwestycji status "Projektu wspólnego zainteresowania" (PCI – Project of Common Interest) i podtrzymała go w kolejnych listach publikowanych co dwa lata. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programów TEN-E (Trans-European Energy Networks) i CEF (instrument "Łącząc Europę", Connecting Europe Facility). Wsparcie obejmowało wykonanie prac studialnych, projektowych oraz budowlanych na terenie Polski i Słowacji. Najważniejsze umowy o dofinansowanie projektu zostały podpisane przez Gaz-System w ramach Connecting Europe Facility z unijną Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Innowacji i Sieci (CINEA) w 2015 r. na prace projektowe na kwotę 582 571 tys. euro oraz w 2017 r. na prace budowlane na kwotę 45 327 mln euro, podano również.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

