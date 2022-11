Wybrano projektanta CPK. To brytyjska firma

Do głównych zadań firmy będzie należało zaprojektowanie terminala pasażerskiego, dworca kolejowego i węzła transportowego. Projekt koncepcji budowy najważniejszych obiektów CPK ma być gotowy w połowie 2023 roku. Wartość podpisanej umowy oscyluje wokół 700 milionów zł, czyli ok. 150 milionów euro.

– Zwycięzcę wyłoniliśmy w trybie dialogu konkurencyjnego. Jego częścią były warsztaty, podczas których kandydaci mogli przedstawić swoją wizję projektu CPK. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się jednak dopiero teraz. Razem ze światowymi architektami opracujemy ostateczny projekt najważniejszego elementu polskiego układu transportowego. To wyjątkowy moment – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Rozwój CPK

Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, zaznaczył, że to jedna z "największych inwestycji infrastrukturalnych w naszej części Europy". Polityk dodał, że projekt nie ma opóźnień, a wybór master architekta jest kluczowy dla jego powodzenia. – Pomimo ogromnej skali, inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, osiągając kolejne kamienie milowe. Dziś realizujemy jeden z najważniejszych z nich – inaugurację współpracy z master architektem, który będzie miał największy wpływ na kształt nowego lotniska – zaznaczył Horała.

Pierwsze koncepcje firmy obejmują projekt terminala przesiadkowego i strefę obsługi pasażerów. Wybudowanie i uruchomienie lotniska, wraz z przygotowaniem go do obsługi 40 mln pasażerów, planowane jest do 2028 roku. Z kolei do 2060 r., po rozbudowie, terminal miałby obsługiwać do 65 mln pasażerów.

"Rewolucja w podróży”

Jak zaznaczył Grant Brooker, dyrektor wykonawczy Foster+Partners, projekt ma "zrewolucjonizować podróże po kraju i poza nim”.

– Jesteśmy niezmiernie dumni, że zostaliśmy wybrani przez CPK jako master architekt. Wierzymy, że nasza współpraca pozwoli opracować projekt, który stworzy centrum całkowicie zintegrowanego systemu transportowego. Wierzymy, że to przedsięwzięcie zrewolucjonizuje podróże po kraju i poza nim – wskazał Brooker.

Foster+Partners to globalne biuro architektoniczne, urbanistyczne i projektowe. Firma zaprojektowała lotniska na całym świecie, takie jak: Chek Lap Kok Hong Kong, Beijing Capital, New Doha International, a także Londyn-Stansted, Panama-Tocumen i Kuwait International.

Czytaj też:

Horała: Inaugurujemy prace dot. strategii rozwoju CPKCzytaj też:

CPK kontynuuje prace nad pozyskaniem inwestora mniejszościowego