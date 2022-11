Media: Kaczyński dał zielone światło dla wypłaty 15. emerytury

Jak podaje serwis wyborcza.biz, przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi zostanie wypłacona 13., 14., ale też 15. emerytura. "Trzynastka" jest już świadczeniem stałym, obwarowanym ustawowo. Podobnie ma się stać z "czternastką", o czym zapewnił prezes PiS Jarosław Kaczyński

– Dzisiejsza Polska została zbudowana na waszej pracy. Niesprawiedliwości III RP i wcześniejszych lat staramy się krok po kroku naprawiać. Symbolem jest 13. i 14. emerytura, którą chcemy wprowadzić do naszego systemu na stałe – tak mówił z kolei premeir Mateusz Morawiecki.

Kolejna dodatkowa emerytura?

"Grupa posłów PiS naciskała na premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby w przyszłym roku wyborczym wprowadzić również 15. emeryturę. Według naszych informacji prezes Jarosław Kaczyński dał akcept dla tej wypłaty" – podaje serwis wyborcza.biz. Jak informuje portal, "piętnastka" miałaby zostać wypłacona jednorazowo. Nie miałoby być też kryterium dochodowego.

Podobnie jak 13. i 14. emerytura, kolejne świadczenie ma wynosić 1588,44 zł brutto. W sumie wszystkie świadczenia mogą kosztować budżet ponad 30 mld zł.

"Posłowie PiS, oprócz zgody Jarosława Kaczyńskiego, mają także poparcie prezydenta Andrzeja Dudy" – czytamy. Faktycznie, prezydent powiedział na antenie Radia Zet: – Jeżeli będzie potrzebna 15. emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. To są na pewno kwestie, nad którymi ja będę z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował. Cały szereg tych działań, o których mówimy, jest przeze mnie omawiany.

