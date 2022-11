Specjalny podatek na budowę elektrowni atomowych? Jest odpowiedź

W dokumencie "Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku" zawarto założenie, że w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Danina atomowa

– Nie jest planowana żadna danina atomowa, żaden podatek atomowy – oświadczył Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska podczas debaty "Kierunki rozwoju polskiego programu energetyki atomowej". Dyskusję przeprowadzono w Centrum Prasowym PAP w ramach konferencji "Transformacja energetyczna dla przyszłości Polski" – przekazała we wtorek PAP MediaRoom.

– Nasze zapotrzebowanie jest większe, niż zakładane 6-9 GW – powiedział Nowacki. – Mamy już jedną lokalizację – nadmorską elektrownię budować będziemy w amerykańskiej technologii wraz z firmą Westinghouse. Pojawił się drugi projekt, który zrealizujemy we współpracy z Koreańczykami. Będą również małe reaktory atomowe. Projekty będą się uzupełniać. W polskim miksie energetycznym realny udział dla atomu to 20 proc., ale docelowo, w przyszłości, na pewno będzie wzrastał – wyjaśnił.

Rola PKN Orlen

Uczestniczący w dyskusji Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN Orlen, zaznaczył, że dla największego koncernu w Polsce najważniejsze jest budowanie odporności na zawirowania rynkowe oraz transformacja energetyczna. – Jednym z elementów takiego podejścia jest inwestowanie w różne nowe technologie, które będą poprawiały naszą pozycję zarówno w kwestii emisyjności, jak i w kwestii bezpieczeństwa energetycznego – oznajmił.

– Dla PKN ORLEN kwestia stabilizacji cen energii jest kluczowa w rozwoju. Mamy w perspektywie coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Stabilna energetyka to podstawa naszej strategii – mówił Wolff.

