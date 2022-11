Budżet Unii Europejskiej na 2023 rok. Jest porozumienie

W oficjalnym komunikacie polskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że ostatecznie udało się zwiększyć środki na działania UE wynikające z wojny na Ukrainie. Znaczenie priorytetowe w przyszłym roku, poza kwestiami związanymi ze wspieraniem tzw. zielonej i cyfrowej transformacji, będą miały działania Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji zbrojnej – przekazała we wtorek PAP MediaRoom.

Na spotkaniu polskiej delegacji przewodniczył Andrzej Sadoś, ambasador RP przy Wspólnocie Europejskiej.

Budżet UE na 2023 rok

Zgodnie z prognozami zarówno Komisji Europejskiej, jak i strony polskiej, budżet UE na 2023 rok "zagwarantuje równowagę między realizacją trwających projektów a stojącymi przed całą UE wyzwaniami". –Naszym sukcesem jest zapewnienie środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, czyli działów budżetowych o kluczowym znaczeniu dla Polski, w sposób, który umożliwi ich skuteczną realizację w przyszłym roku – powiedziała po zakończeniu negocjacji Magdalena Rzeczkowska, minister finansów.

Budżet UE na rok 2023 będzie trzecim budżetem rocznym w obecnych wieloletnich ramach finansowych Unii na lata 2021-2027. Odzwierciedla nowe wyzwania związane z wojną w Ukrainie. Jest także budżetem kontynuacji wydatków związanych z odbudową państw członkowskich po kryzysie ekonomicznym, wywołanym pandemią koronawirusa.

Proponowane środki

Formalne porozumienie w tej sprawie zostanie potwierdzone przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski w ciągu dwóch tygodni.

W przyszłym roku zobowiązania wyniosą 186,6 mld euro. To więcej o 4,4 mld euro w porównaniu do roku 2022. Płatności mają wynieść 168,6 mld euro. Zmniejszą się więc o 1,4 mld euro w porównaniu do roku ubiegłego.

Czytaj też:

Błaszczak na posiedzeniu w Brukseli. "Było poświęcone trzem sprawom"Czytaj też:

"Wojna nie może być pretekstem". Trzaskowski apeluje do UE