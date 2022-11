Rosjanie pewni, że Orlen kupi ich ropę. Stanowcza odpowiedź koncernu

W środowym wydaniu "Kommiersanta" znalazł się artykuł, którego autorzy przekonują, że w 2023 roku PKN Orlen zamierza kupić od Rosjan 3 mln ton ropy. Surowiec ma być sprowadzany rurociągiem "Przyjaźń", a polska firma wystąpiła już do Transnieftu z wnioskiem i zarezerwowanie wspomnianego wolumenu surowca.

Tymczasem polski koncern w wydanym oświadczeniu przekonuje, że wymieniona ilość ropy to tylko zgłoszenie techniczne, a Orlen dywersyfikuje źródła dostaw surowca.

Oświadczenie Orlenu

Orlen wskazuje, że od dłuższego czasu sprowadza ropę z różnych źródeł. Obecnie 70 proc. tego surowca "do wszystkich rafinerii koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego".

Wspomniane przez rosyjski dziennik zamówienie dotyczące ropy to jedynie "techniczne zgłoszenie zapotrzebowania" złożone przez polską spółkę.

"Spółka kontynuuje obecnie wyłącznie obowiązujące wcześniej kontrakty długoterminowe na dostawy do Polski z tego kierunku. Złożone zapytanie do rosyjskiego operatora to techniczne zgłoszenie zapotrzebowania na wypadek realizacji kontraktów, które nadal obowiązują PKN Orlen. To standardowa procedura, która dotyczy wyłącznie zarezerwowania potencjalnych mocy przesyłowych" – wskazano w oświadczeniu.

Orlen zapewnił, że będzie przestrzegał wszelkich sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską i przypomniał, że całkowicie zrezygnował już z dostaw rosyjskiej ropy drogą morską.

Sankcje na Rosję

Dotychczas Unia Europejska nałożyła na Rosję osiem pakietów sankcji, w tym embargo na węgiel i ropę. To odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

5 grudnia ma wejść w życie embargo na rosyjską ropę, ale tylko tę sprowadzaną drogą morską. Dostawy rurociągiem "Przyjaźń" mają pozostać niezagrożone.

