Magazyn z podrobioną odzieżą. Policja dokonała zatrzymań

W czwartek rano o sprawie poinformowała Komenda Stołeczna Policji w Warszawie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej ksp.policja.gov.pl.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą dostali wiadomość, że w magazynach przy Alei Krakowskiej w podwarszawskich Jankach może być składowana oraz wprowadzana do obrotu odzież i galanteria z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Stołeczni funkcjonariusze przeprowadzili działania, w trakcie których zatrzymali na terenie magazynu czterech mężczyzn.

Sprawa podrobionej odzieży

Sprawa trafiła już do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Zatrzymany 50-latek usłyszał łącznie aż 45 zarzutów z artykułu 305. Ustawy prawo własności przemysłowej, to znaczy: wprowadzenie do obrotu towarów podrobionych znakiem towarowym, z którego uczyniono stałe źródło utrzymania. Mężczyźnie grozi teraz kara od sześciu miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Został objęty policyjnym dozorem.

50-latek miał wydawać z magazynu odzież, galanterię i obuwie nielegalnie opatrzone zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych światowych marek. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał wspólnika. Proceder trwał około sześć miesięcy.

17 mln złotych straty

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, wraz ze specjalistami branży odzieżowej, oszacowali straty firm pokrzywdzonych na 17 mln złotych.

Ponadto, w trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 38 tys. sztuk odzieży, 199 par butów i 103 sztuki galanterii oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych światowych marek. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli 66,5 tys. złotych w gotówce – przekazano w oficjalnym komunikacie stołecznej policji.

