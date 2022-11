15. emerytura? Wiceminister finansów ma jasny przekaz

Jak podał na początku tygodnia serwis wyborcza.biz, przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi zostanie wypłacona 13., 14., ale też 15. emerytura. "Grupa posłów PiS naciskała na premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby w przyszłym roku wyborczym wprowadzić również 15. emeryturę. Według naszych informacji prezes Jarosław Kaczyński dał akcept dla tej wypłaty" – podaje serwis wyborcza.biz. Jak informuje portal, "piętnastka" miałaby zostać wypłacona jednorazowo. Nie miałoby być też kryterium dochodowego.

Podobnie jak 13. i 14. emerytura, kolejne świadczenie miałoby wynosić 1588,44 zł brutto. W sumie wszystkie świadczenia mogą kosztować budżet ponad 30 mld zł.

Soboń: Nie ma tego typu prac

Wiceminister finansów Artur Soboń w rozmowie z "Rzeczpospolitą" powiedział, że nie jest to prawda. – Nie ma tego typu prac. Nie planujemy wprowadzenia kolejnego świadczenia emerytalnego. Potwierdzam jednak, że chcielibyśmy, żeby 14. emerytura była gwarantowana ustawowo – zapewnił polityk.

Jednocześnie wiceszef MF wskazał, że rząd nie planuje żadnych zmian w wydatkach społecznych. Soboń mówił w tym kontekście między innymi o programie 500+. – To program, na który wydajemy każdego roku około 40 mld złotych i który przyniósł swoje efekty w zakresie likwidacji ubóstwa oraz marginalizacji części rodzin poprzez potężny transfer pieniężny – powiedział. – Gdybyśmy spojrzeli na taki klin podatkowy – klin, który uwzględnia nie tylko podatki i składki, ale i transfery pieniężne – to widać wyraźnie, jak zmniejszył się on dla rodzin. Te zobowiązania i transfery spowodowały, że pozycja rodzin po roku, w którym wprowadziliśmy 500+, radykalnie się poprawiła – zaznaczył Soboń w rozmowie z "Rz".

