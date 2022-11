Program "Mój Prąd". Rząd podnosi dofinansowanie

– W ramach programu „Mój Prąd" kwota dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych wzrośnie do 6 tys. zł, a do magazynów energii – do 15 tys. zł – poinformowała minister klimatu i środowiska.

"Rozwój #OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu #MójPrąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji #PV do 6 tys. zł, a do magazynów energii do 15 tys. zł" – napisała Moskwa na swoim profilu na Twitterze.

Zmiana ma objąć beneficjentów czwartej edycji programu.

Szczegóły programu

Nabór wniosków do czwartej edycji programu został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w połowie kwietnia br.

Według dotychczasowych zasad, można było otrzymać do 4 tys. zł, jeśli inwestycja obejmowała tylko instalację PV (jedynie panele, które są nieodzownym elementem wniosku). Przy zainwestowaniu w kilka elementów jednocześnie dotacja do paneli wzrastała do 5 tys. zł, a dofinansowanie do magazynów ciepła – do 5 tys. zł, magazynów energii – do 7,5 tys. zł, a systemu zarządzania energią – do 3 tys. zł.

Czwarta edycja programu "Mój Prąd" jest skierowana do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna jest podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Program "Mój Prąd" na lata 2021-2023 (Część 1) jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 11.1). Pieniądze pochodzą z instrumentu REACT-UE (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy – dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19).

