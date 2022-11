Platforma zaprezentowała swój program. Co konkretnie proponuje partia Tuska?

Trwa obecnie kongres programowy Platformy Obywatelskiej. Politycy w swoich wystąpieniach prezentują rozwiązania, jakie PO zaproponuje Polakom ws. kryzysu energetycznego oraz polityki klimatycznej.

Klimat, środowisko, energetyka

Propozycje programowe Platformy Obywatelskiej przedstawione na dzisiejszej konwencji można podzielić na trzy kategorie: Klimat, środowisko i energetyka.

W kwestii klimatu PO proponuje rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, a więc OZE oraz energetykę jądrową. Kolejny pomysł dotyczy programu odrwarzania torfowisk i mokradeł. PO ponadto zapowiada walkę z "betonozą w miastach" oraz ochronę bioróżnorodności

W sprawie środowiska PO obiecuje zwiększyć do 20 proc. obszar leśny wyłączony z wycinki, społeczny nadzór nad lasami, koniec ze spalaniem drzew w piecach elektrowni, stały monitoring polskich rzek oraz zakończyć nielegalny import śmieci do Polski

Jeżeli natomiast chodzi o energetykę, to PO opowiada się za obniżeniem do 2030 roku produkcji energii z węgla co najmniej o połowę. Ponadto partia stawia na "niezależność energetyczną gmin i powiatów", modernizację sieci ciepłowniczych, korzystny system rozliczania prosumentów, rozwój lądowej energetyki wiatrowej, energetykę jądrową "budowaną w porozumieniu społecznym" oraz fotowoltaikę na budynkach publicznych.

Platforma za walką o klimat

Lider ugrupowania Donald Tusk przekonywał podczas konwencji, że "ci, którzy opowiadają się za dyktaturą, wypierają problem zagrożenia klimatycznego". – Ci którzy opowiadają się za ciemnymi ciasnymi ideologiami, ci którzy chcą upaństwowić nasze życie, ci którzy chcą wepchnąć naszą szkołę, nasze dzieci w głębie przesądów i takiej bezmyślnej, braku refleksji nad światem, oni też wszyscy od lat wypierają problem zagrożenia klimatycznego, oni od lat wypierają problem brudnych rzek, wycinania lasów, albo są sprawcami zatruwania rzek czy wycinania lasów – mówił lider PO.

Były szef partii Borys Budka przekonywał z kolei, że Platforma zlikwiduje bariery administracyjne, czyli wielkie monopole państwowe spółek energetycznych. – I gwarantujemy, że każdy kto będzie chciał swój dom podłączyć do sieci energetycznej, nie będzie czekał dłużej niż 3 miesiące na to podłączenie. To jest nasze zobowiązanie– obiecywał.

