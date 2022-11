Brawo, rynki finansowe!

Dowodem na to jest fakt, że rząd Polski chyba po raz pierwszy nie na żarty się ich wystraszył i wreszcie zaczął ciąć wydatki publiczne. To znaczy – przepraszam – na razie nie zaczął jeszcze ciąć żadnych wydatków publicznych, a tylko na prawo i lewo rozpowiadać, że zaczyna je ciąć. Zaczął o tym rozpowiadać, a przestał rozgłaszać bajdy, że wystarczy nie kraść, a pieniądze na wszystko dla wszystkich zawsze się znajdą – zapewne po cichu licząc na to, że rozpowiadanie o cięciu wydatków wystarczy, i na tym – czyli na rozpowiadaniu o cięciach – się skończy,